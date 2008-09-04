Фердинанд пропустит матч за Хорватию

В среду Рио Фердинанд не смог принять участие в тренировке, и теперь может пропустить два ближайших матча отборочного раунда ЧМ-2010, информирует FOOTBALL.UA. Основного центрального защитника сборной Англии продолжают донимать постоянные боли в спине, которые порой выводят его из строя на некоторое время. Сегодня врачи примут решение относительно его дальнейшего пребывания в расположении сборной и перспектив сыграть против Андорры и Хорватии. Все остальные игроки, вызванные Фабио Капелло готовы и рвутся в бой. Напомним, также из-за травмы итальянский специалист не сможет рассчитывать на другого ведущего игрока своей команды Стивена Джеррарда.