Павлюченко: Решение принял в Киеве

Роман Павлюченко дает интервью в качестве игрока Тоттенхэма, сообщает FOOTBALL.UA. "Я окончательное решение о переходе принял в автобусе, когда ехали в гостиницу в Киеве. Долго переживал. Не из-за того, что придется уехать. А из-за семьи. Как нам там придется с ребенком? А в игровом плане… Ну да, буду играть в Англии. И что? За это я не переживал", - рассказал Павлюченко Советскому Спорту. Павлюченко уже успел поговорить с наставником команды Хуанде Рамосом. "Он меня поздравил с переходом, пожелал удачи в сборной и вернуться без травм. Про Кержакова спрашивал. Интересовался, общался ли я с ним. Рамос сказал, что ему нравился характер Кержакова, с которым он работал в Севилье. Добавил еще: "Надеюсь, ты тоже проявишь себя". "Ну а то, что у Тоттенхэма есть классные игроки и есть высокие цели, – уже хорошо. А как все сложится – время покажет".