Грозный не хочет играть с «Зенитом» во Владивостоке

Украинский наставник Терека Вячеслав Грозный комментирует решение перенести матч Терек - Зенит. "Конечно, мне бы хотелось, чтобы этот матч прошел в Грозном, — рассказал Вячеслав Викторович. — Для чеченского народа это был бы большой праздник, ведь в гости к ним приехал бы обладатель Суперкубка. Решение о дисквалификации нашего стадиона мне не совсем понятно. Могу вас заверить, что никто из представителей Терека не заходил в судейскую после матча с Локомотивом. Все мы находились в раздевалке и были в приподнятом настроении. Ведь мы победили. Ни у кого из нас не было претензий к судейству этого поединка", передает FOOTBALL.UA. "Что касается проведения предстоящего матча во Владивостоке, то я бы хотел поблагодарить всех тех людей, которые предоставляют нам возможность готовиться к игре в этом городе. Но я бы не хотел, чтобы Терек с Зенитом играли на Дальнем Востоке. Я прекрасно понимаю, что петербуржцам будет очень тяжело спустя четыре дня после матча во Владивостоке проводить встречу Лиги чемпионов с Ювентусом в Турине. Как тренеру российского клуба, мне, конечно же, не хочется, чтобы у петербуржцев возникли сложности накануне еврокубка".