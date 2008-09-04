Будянский готов ехать в Россию

Полузащитник сборной России с украинскими корнями Виктор Будянский на днях вновь перешел в Лечче из Удинезе, сообщает FOOTBALL.UA. "Все решилось в последний час периода дозаявок. В Удинезе много полузащитников, клуб хотел меня отдать в аренду, я хотел играть – наши желания совпали. И вот я в Лечче", - рассказывает 24-летний игрок Советскому Спорту. Прошлой весной Будянский уже играл за Лечче в Серии В, но тогда командой руководил другой наставник, а не Марио Беретта. "То, что я не знаю нового, — это минус. Но небольшой. Сейчас будут две недели тренировок. Надо понравиться тренеру". Разумеется, хочет игрок выступать и за сборную России. "Так это ж всегда так: играешь – про тебя все помнят. Нет – все забывают. Обижаться на кого-то нет смысла. Так сложилась ситуация: я ушел из Удинезе, не играл поначалу в Лечче. Но, знаете, мне хочется в этом году не упустить сборную". Для этого он даже готов перебраться в чемпиона России. "Я сказал агенту, что готов вернуться. Предложений не было... Но желание играть в России у меня по-прежнему есть. С каждым годом чемпионат становится все интереснее".