Луценко олимпийцев «посадил на колеса»

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко вручил ведомственные награды и автомобили милиционерам-победителям и призерам Олимпийских игр в Пекине. "Я горжусь нашими спортсменами и поддерживаю их. Этой победой украинцы доказали, что они не могут быть прогнозированными", - заявил Луценко, передает «Корреспондент». "Они подняли славу МВД и всей страны своими победами на высокий уровень", - отметил Юрий Луценко. Также, он пообещал, что приложит максимум усилий, чтобы сохранить спортивные базы, существующие в Украине. "Каждый ваш результат на Олимпиаде останется на века, и я горжусь тем, что такую победу завоевали именно спортсмены МВД", - подчеркнул глава МВД. Кроме того, командующий внутренними войсками МВД Украины Александр Кихтенко вручил олимпийцам досрочные воинские звания. На Олимпиаде-2008 были разыграны 302 комплекта наград. Первое место в неофициальном командном зачете заняла сборная Китая (51 золотая медаль). Вторыми стали американцы (36 наград высшего достоинства), а третье место заняла команда России. Сборная Украины в неофициальном медальном зачете заняла11-е место. В активе нашей сборной 7 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых медалей.