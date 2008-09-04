ФИФА дисквалифицировала игрока на год за плевок в судью

Дисциплинарная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировала игрока сборной Сербии Слободана Райковича на один год за плевок в судью матча Сербия - Аргентина в групповом турнире Олимпийских игр-2008, сообщил в среду Футбольный союз Сербии, сообщает «Корреспондент». После свистка об окончании встречи, состоявшейся 13 августа и закончившейся поражением сербов 0:2, недовольный судейством Райкович при свидетелях плюнул в главного арбитра матча Абдукара Аль-Хиляли из Омана. За неспортивное поведение дисциплинарная комиссия в Цюрихе вынесла решение не только об отстранении игрока от всех соревнований, но и уплате им штрафа в две тысячи швейцарских франков. "Плевок в судью считается чрезвычайно серьезным проступком наравне с физическим воздействием, дисквалификация не может быть ограничена лишь выступлением в международных встречах. Наказание должно иметь конкретный эффект и на психологическое, и на профессиональное состояние игрока, чтобы дать ему возможность понять негативные последствия своего неадекватного поведения и предупредить подобное поведение в дальнейшем", - говорится в сообщении ФИФА, распространенном ФСС. Райковичу 19 лет, он считается одним из самых перспективных молодых футболистов Сербии. Игрок имеет контракт с лондонским Челси, но на правах аренды выступает за голландский Твенте.