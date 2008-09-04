Калиниченко: Белорусов стоит уважать вдвойне

Этому игроку не понадобилось много времени, чтобы снова напомнить злым языкам о высоком уровне своего мастерства. Одного месяца в «Днепре», где начиналась карьера Калиниченко, оказалось достаточно, чтобы дать понять: в сборной Михайличенко воспитанник харьковского футбола - вовсе не за тем, чтобы создавать конкуренцию потенциальным игрокам основы, сообщает «Спорт.com.ua». - С каким настроением вернулись в главную команду страны? - интересуюсь у 29-летнего noлузащитника по прибытию в расположение национальной дружины. - В сборной всегда чувствую себя отлично. Правда, немного устал после матча с «Металлистом», который состоялся через три дня после нашего возвращения из Швейцарии. Поэтому как только мы с одноклубниками прилетели в столицу и добрались до Конча-Заспы, пообедали и проспали вплоть до открытой тренировки. -Какие чувства обуревают вас сейчас, когда вы снова утоляете неистребимую жажду по футболу высокого уровня, но команда, цвета которой вы защищаете, не может похвастаться высокими результатами? - Смешанные чувства. С одной стороны, вернуться к настоящей игре и постоянно выходить на поле действительно приятно. Скажу больше: мои самые яркие эмоции на данном этапе связаны как раз с тем, что я снова играю в футбол, постоянно, стабильно, в хорошей команде и на своей любимой позиции - в центре поля. Ну а победы... Уверен, они еще придут. - Положа руку на сердце, тяжело ли было расставаться со «Спартаком», которому вы отдали восемь с хвостиком лет своей карьеры? - На тот момент, когда это произошло, уже нет, потому что 5ыло совершенно очевидно - сидеть и ждать у моря погоды нет никакого смысла. Как только появился четкий и достойный вариант, согласился, практически не раздумывая. - Вас не удручает тот факт, что приглашавший вас в новый коллектив тренер менее чем через месяц был вынужден подать в отставку? - Разочарование после ухода тренера есть всегда. Более того, а этом есть вина каждого из футболистов. Одним словом, отставка наставника - это не очень приятная процедура для всего коллектива, но я надеюсь, что смогу пригодиться и его последователю. - После ответного матча с «Беллинцоной» у вас и других опытных игроков «Днепра» состоялся откровенный и, подозреваю, не самый приятный разговор с болельщиками команды на клубной базе. Были ли такие встречи в вашей карьере раньше? - Конечно. В том же «Спартаке» - тоже не самые терпеливые и лояльные фанаты, они всегда требовали от команды в целом и отдельных игроков в частности качественной и результативной игры. Но я считаю это неотъемлемой частью спорта номер один: если результата нет, болельщики имеют полное право знать, почему так происходит... - С вашего позволения вернемся к теме национальной сборной. Два ее ближайших соперника - команды Белоруссии и Казахстана - вроде бы не гранды, но нервы попортить могут прилично... - Еще как могут. Но детальнее на эту тему я предлагаю поговорить попозже - в данный момент, пока мы не изучили видеоматериалы, пищи для размышлений немного. Хотя и без того понятно, что белорусы - это, мягко говоря, не подарок, пусть даже эта команда и не ставит в отборочном цикле каких-либо сверхзадач. Но, поверьте мне, таковые могут появиться по ходу турнира, если команде Штанге удастся резвый старт. Ну и с казахстанцами, разумеется, на выезде играть тяжело. Хотя что это за понятия такие «тяжело - не тяжело»? Нужно готовить себя к тому, что легко нам не будет ни с кем. - Многих белорусских футболистов вы знаете не только в лицо, но и по игре, так как пересекались с ними в российской премьер-лиге. Можете назвать навскидку фамилии наиболее примечательных исполнителей в кадровой обойме наших соседей? - Да, хорошие ребята там играют... Сильный вратарь Жевнов, в защите неплох мой экс-партнер по «Спартаку» - молодой Филиппенко. В средней линии мудрыми действиями выделяется опытнейший Кульчий. В атаке есть Булыга - очень настырный, кстати, нападающий. И это не говоря уже о Глебе... A еще чуть не забыл назвать Корытько из «Черноморца». - Три свежих результата сборной Белоруссии - победа над голландцами, а также ничьи с Германией и Аргентиной - вызывают особое уважение? -Уважать, на мой взгляд, сейчас стоит любую команду, а Белоруссию стоит уважать вдвойне. Главным образом потому, что это крепкий коллектив, который собирался и сыгрывался не один день. В общем, нас ожидает очень непростой соперник.