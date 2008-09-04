Кеньон: Робиньо не стоит 40 миллионов

Несмотря на переговоры между «Реалом» и «Челси» о трансфере Робиньо, выясняется, что у «синих» почти не было шансов на покупку бразильца. По крайней мере, испанская «Марка» сообщает, что, анализируя события в последний день трансферного периода, исполнительный директор «Челси» Питер Кеньон заявил: «Робиньо не стоит 40 миллионов евро и мы никогда не заплатим за него эту сумму», сообщает «Спорт.com.ua». По версии издания, лондонский клуб предлагал за вингера только 37 миллионов, зато взявшийся из ниоткуда «Манчестер Сити» с новым арабским владельцем предложил требуемые 40 миллионов, и в случае успешного выступления Робиньо накинет еще 2.