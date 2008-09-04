Бутурлин заключил контракт с «Ладой»

«Лада» заключила контракт на два года с нападающим Александром Бутурлиным, сообщает официальный сайт клуба. Минувший сезон Бутурлин начал в уфимском «Салавате Юлаеве» (5 игр, 2 минуты штрафа), после чего перешел в подмосковный ХК МВД (36 матчей, 7 шайб, 5 передач, 18 минут штрафа). Бутурлин уже выступал за «Ладу» в 2002-2007 гг. (5 сезонов, 301, 46+75, 369), в ее составе выигрывал «серебро» чемпионата России 2005, «бронзу» 2003, 2004 гг., становился обладателем Континентального кубка 2006 г, информирует «Газета.Ru».