Мейвезер-старший будет тренировать Хаттона

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон нанял на пост главного тренера известного американского специалиста Флойда Мейвезера-старшего – отца экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, который в декабре прошлого года нанес Хаттону первое поражение в карьере, сообщает Allboxing.ru. Мейвезер-старший будет готовить Хаттона к назначенному на 22 ноября поединку против чемпиона IBF в первом полусреднем весе Пола Малиньягги. «На данном этапе моей карьеры я не планирую кардинальные изменения в своем стиле, однако учиться никогда не поздно. Я посоветовался со своей командой, и мы все убеждены в том, что огромные опыт и знания Флойда пойдут мне пользу. Поединок против Малиньягги очень важен для меня, и я уверен в том, что подготовка к нему пройдет наилучшим образом», – заявил Хаттон. Ожидается, что Мейвезер-старший присоединится к команде британского боксера в конце сентября.