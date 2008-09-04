Хингис проведет два выставочных матча в Эстонии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», некогда первая ракетка мира, швейцарская теннисистка Мартина Хингис на следующей неделе приедет в столицу Эстонии. В Таллинне она проведет два выставочных матча с эстонской теннисисткой Маргит Рюйтель. Игры пройдут на корте теннисного центра Coral, сообщает «Газета.Ru». «Идея пригласить в Эстонию кого-нибудь из знаменитых теннисистов связана с тем, что фирма Sony Ericsson изъявила желание провести ВИП-мероприятие, – сказал представитель Эстонского теннисного союза Донатас Нармонт. – Воспользовавшись нашими контактами, мы связались с менеджером Хингис и после долгих переговоров получили ее согласие».