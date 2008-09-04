Де Ла Хойя не смог купить лишний вес на бой

Тренер филиппинского боксера Мэнни Пакиао, которому 6 декабря предстоит бой с Оскаром Де Ла Хойей, заявил, что если американец будет весить более 66,7 килограммов, то поединок не состоится. Бой планируется провести в рамках именно этой категории, причем ранее Де Ла Хойя пообещал заплатить по три миллиона долларов за каждые 450 граммов лишнего веса, сообщает интернет-издание «Лента.ru». Однако наставник Пакиао Фредди Роуч подчеркнул, что не выпустит своего боксера на ринг, если Де Ла Хойя не "сделает" вес. Роуч напомнил также, что американец в своем последнем бою со Стивом Форбсом не смог уложиться в лимит установленного веса. 3 мая 2008 года Де Ла Хойя победил Форбса по очкам. По контракту боксеры должны были весить по 68 килограммов (бой проходил вне рамок определенной категории), но Де Ла Хойя вышел на ринг с перевесом примерно в полкилограмма. Американский боксер уже заявил, что бой с Пакиао, считающимся лучшим боксером современности вне зависимости от весовой категории, станет для него последним в карьере. Поединок Пакиао - Де Ла Хойя состоится 6 декабря в Лас-Вегасе.