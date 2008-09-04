Уильямс стала последней полуфиналисткой US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс стала последней полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису (US Open). В 1/4 финала она обыграла свою сестру Винус в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (9:7). В матче за выход в финал соперницей Серены Уильямс будет россиянка Динара Сафина. Об этом сообщает «Лента.ru». В мужском одиночном разряде в полуфинал вышли испанец Рафаэль Надаль и Энди Мюррей из Великобритании. Надаль в четырех сетах обыграл американца Марди Фиша со счетом 3:6, 6:1, 6:4, 6:2. Мюррей победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро - 7:6 (7:2), 7:6 (7:1), 4:6, 7:5. В полуфинале 6 сентября Надаль и Мюррей сыграют между собой. Полуфинал Сафина - Уильямс пройдет 5 сентября. В этот же день в женском одиночном разряде состоится еще один полуфинальный матч, в котором сыграют россиянка Елена Дементьева и Елена Янкович из Сербии.