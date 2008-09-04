Началось расследование дела отстраненных от участия в Олимпиаде россиянок

В среду, 3 сентября, в Москве прошло первое слушание специальной комиссии, расследующей дело пяти российских легкоатлеток, отстраненных от участия в Олимпийских играх 2008 года в Пекине по подозрению в подмене допинг-проб. Об этом пишет «Советский спорт». Комиссию возглавляет первый вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Игорь Тер-Ованесян. О решении отстранить спортсменок от Игр-2008 Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) проинформировала ВФЛА 30 июля, за неделю до начала Олимпиады. В список отстраненных от соревнований попали легкоатлетки Елена Соболева, Дарья Пищальникова, Гульфия Ханафеева, Татьяна Томашова, Юлия Фоменко, а также две спортсменки, не прошедшие отбор на Олимпиаду - Светлана Черкасова и Ольга Егорова. Причиной дисквалификации стало несовпадение ДНК легкоатлеток в анализах допинг-проб, взятых в 2007 году. Спортсменок обвинили в намеренной подмене мочи, что является запрещенным вмешательством в процесс допинг-контроля. Тренер Елены Соболевой заявил, что обвинения являются беспочвенными, а дисквалификация объясняется политическими мотивами. В составе комиссии, расследующей дело легкоатлеток, нет президента ВФЛА Валентина Балахничева. Предполагается, что он выслушает мнение экспертов по окончании разбирательства, после чего примет решение. Если ВФЛА признает спортсменок виновными, им грозит дисквалификация сроком на два года. Как отмечает "Советский спорт", легкоатлеты, получавшие за свою карьеру дисквалификацию за допинг, впоследствии не допускаются на старты Европейской легкоатлетической ассоциацией и организаторами серии престижных турниров "Золотая лига".