Фелпс поможет Чикаго в борьбе за Олимпиаду-2016

Знаменитый пловец Майкл Фелпс сделает все возможное, чтобы помочь Чикаго в борьбе за право провести Олимпиаду-2016. Столица XXXI Летних Игр будет названа в следующем году, а на их проведение претендуют также Токио (Япония) Рио-де-Жанейро (Бразилия) и Мадрид (Испания), сообщает «Спорт Экспресс». «Я сделаю все, что могу, все, что будет в моих силах, чтобы помочь Чикаго выиграть», – заявил 14-олимпийский чемпион. Фелпс также признался, что возобновит тренировки не ранее следующего года, а пока будет отдыхать, в том числе дома перед телевизором.