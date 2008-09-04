Дзаккерони заменит в «Шахтере» Луческу

Альберто Дзаккерони рассматривается в качестве возможной замены Мирчи Луческу в донецком «Шахтере». По информации итальянских СМИ, после плохого старта в чемпионате страны (только одна победа в семи турах и 11-очковое отставание от земляков-»металлургов») позиции румынского тренера в «Шахтере» не столь крепки. Пока Луческу спасает выход в групповой этап Лиги чемпионов, но если неутешительные результаты в чемпионате продолжатся более чем вероятно его отставка. Кроме Дзаккерони, апеннинские СМИ также сообщают о донецком интересе в тренере «Милана» Карло Анчелотти. После поражения от «Болоньи» в стартовом туре чемпионата Италии, руководство клуба инициировало встречу с тренерским штабом во главе с Анчелотти для поиска выхода из намечающегося кризиса, сообщает «Газета.Ru».