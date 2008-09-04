Романчука опять арестуют

Российского боксера Романа Романчука, обвиняемого в убийстве жителя Владивостока, снова заключат под стражу. Приморский краевой суд отменил решение об избрании в отношении вице-чемпиона мира по боксу меры пресечения в виде денежного залога в размере 1 млн рублей. Об этом РИА «Дейта» сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Приморскому краю Аврора Римская. В ближайшее время Фрунзенский районный суд рассмотрит новое ходатайство о взятии Романчука под стражу (аресте), передает «Газета.Ru».