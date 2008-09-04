Баде подписал контракт с «Арминией»

После того как первый вратарь "Арминии" Ровен Фернандес на выходных порвал крестообразные связки правого колена, клуб бундеслиги на правах свободного агента подписал 38-летнего Александера Баде. С Баде, который в прошлом сезоне выступал за "Падерборн-07" и дортмундскую "Боруссию", заключен контракт на год. "Мы получили вратаря, на которого можем положиться, учитывая его богатый опыт выступлений в бундеслиге", - сказал генеральный менеджер "Арминии" Детлев Даммайер. В высшем дивизионе Баде защищал цвета "Кельна", "Байера-05" из Урдингена, "Гамбурга", "Бохума" и "Боруссии", сообщает «Советский спорт».