Леви: Бербатов и Кин хотели сменить клуб

Президент "Тоттенхэма" Дэниэл Леви заявил, что все летние трансферы клуба, в том числе и уход ведущей связки нападающих Димитар Бербатов - Рой Кин, были согласованы с главным тренером Хуанде Рамосом. "Решение о продаже Бербатова и Кина было принято после консультаций с тренерским штабом, - заявил Леви клубной пресс-службе. - Хуанде Рамос был предельно честен и корректен: нет смысла удерживать в команде футболистов, которые не хотят защищать ее цвета. В такой ситуации у нас не было иного выбора, кроме как отпустить этих игроков", передает «Спорт Экспресс».