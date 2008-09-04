Ющенко поздравил Тимощука и «Зенит» с Суперкубком УЕФА

Президент Украины Виктор Ющенко поздравил «Зенит» и его капитана Анатолия Тимощука с завоеванием Суперкубка УЕФА. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы государства. «Искренне поздравляю вас лично и весь коллектив футбольного клуба «Зенит» с получением новой спортивной победы. Благодаря мастерству, силе духа и упорству, проявленным в матче с клубом «Манчестер Юнайтед», ваша команда по праву завоевала Суперкубок УЕФА. Своей игрой вы продемонстрировали высокий спортивный характер, лидерские качества и преумножили достижение украинской футбольной школы. Желаю вам и вашей семье счастья, здоровья и новых побед», – сказано в поздравлении президента.