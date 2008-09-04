Грузия просит МОК отменить Олимпиаду в Сочи

Национальный олимпийский комитет Грузии направил письмо руководителю Международного олимпийского комитета (МОК) Жаку Рогге с просьбой еще раз рассмотреть вопрос о проведении в Сочи Олимпийских игр 2014 года. Как сообщили Интерфаксу в НОК Грузии, в письме, в частности, говорится, что в связи с последними событиями в Грузии, «той агрессией, которую осуществила Российская Федерация против Грузии, Международному олимпийскому комитету, наверное, стоило бы еще раз рассмотреть вопрос возможности проведения зимних Олимпийских игр в Сочи».