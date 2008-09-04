Теннис. Сестрам Уильямс грозит дисквалификация

Сестры Винус и Серена Уильямс могут быть дисквалифицированы Женской теннисной ассоциацией (WTA) в том случае, если в 2009 году они пропустят турнир серии Masters в Индиан-Уэллсе, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. Спортсменки бойкотируют этот турнир с 2001 года, когда в ходе финального матча с бельгийкой Ким Клийстерс Серена Уильямс подверглась оскорблениям со стороны болельщиков. Тогда возмущение болельщиков вызвал поступок Винус Уильямс, которая снялась с полуфинального матча против Серены. Многие болельщики заподозрили, что отказ Винус был связан с решением отца и тренера теннисисток Ричарда отдать победу Серене и дать ей больше времени для подготовки к финалу. По новым правилам WTA, теннисистки, входящие в десятку лучших в мировом рейтинге, не имеют права без уважительной причины пропускать ряд наиболее важных турниров. В случае нарушения этого правила спортсменки могут быть оштрафованы и лишены рейтинговых очков. Исполнительный директор WTA Ларри Скотт выразил надежду, что сестры Уильямс сыграют в Индиан-Уэллсе, но в то же время усомнился в том, что это произойдет. По словам Скотта, он общался со спортсменками, и те подтвердили, что собираются вновь бойкотировать турнир.