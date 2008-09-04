Кандидат в Президенты США Обама может возглавить футбольный клуб

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill установила соотношение 10 тысяч к одному на то, что кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама возглавит клуб английской футбольной премьер-лиги, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AP. В том случае, если это произойдет, на каждый поставленный на это событие фунт букмекеры выплатят 10 тысяч фунтов. Букмекерская контора приняла ставку английского бизнесмена, имя которого не называется, на то, что Обама станет главным тренером "Вест Хэма", откуда 3 сентября уволился Алан Кербишли. Бизнесмен поставил на Обаму 10 фунтов (17,8 доллара). Таким образом, если сенатор Обама оставит политику ради тренерской карьеры, выплата по ставке составит 100 тысяч фунтов. По данным агентства, в Англии ходят слухи о том, что Обама является поклонником "Вест Хэма". Сенатор якобы начал болеть за лондонский клуб пять лет назад, после визита в Великобританию. William Hill также принимает ставки на то, что Обама станет президентом США. Коэффициент, установленный букмекерами на это событие, составляет 1,44 (чем меньше коэффициент, тем выше оценивается вероятность события). Победа главного соперника Обамы Джона Маккейна оценивается с коэффициентом 2,63. Что касается нового тренера "Вест Хэма", то William Hill считает главным претендентом на этот пост наставника сборной Хорватии Славена Билича. Ставки на то, что он возглавит лондонский клуб, принимаются с коэффициентом 4,00.