Адвокаат: Некоторые вещи в российском футболе меня расстраивают

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокаат рассказал о своем отношении к российскому футболу и о переменах в нем. «Некоторые вещи в российском футболе меня расстраивают. Но будучи иностранцем, я не могу этого изменить. Потому что все друг друга защищают. Тем не менее, качество игры в премьер-лиге по сравнению с тем, когда я только приехал, улучшилось. А что касается стадионов и инфраструктуры, то прогресса не замечаю. Сейчас такие команды, как «Спартак» и ЦСКА, переживают не лучший свой период. Зато другие становятся сильнее. Посмотрите, какие деньги тратит «Рубин». Обратите внимание на «Амкар» и «Динамо», которые очень хорошо играют. Конкуренция в чемпионате становится сильнее, а сам турнир – интереснее. Всегда немного жаль, когда уходят такие люди, как Черчесов или Газзаев. Газзаев очень хорошо делал свою работу в армейском клубе. Он отличный тренер. Но бывает, приходит момент, когда наступает застой: ты как тренер не можешь дать команде ничего нового, и она не может ничего дать тебе. Значит, пора уступать место новому тренеру. Обычно это происходит раз в 4 года, в 5 лет. При этом я считаю, что и Газзаев, и Черчесов должны оставаться в России. Для страны намного лучше, чтобы опытные люди не уезжали. А вот молодым действительно стоит отправляться за границу», – сказал Адвокат в интервью журналу «Русский репортер», СПОРТ СЕГОДНЯ.