Формула-1. Команда «Рено» выступит в Киеве

После показательных заездов в Йоханнесбурге и Роттердаме команда «Рено» прибудет в Украину, где 21 сентября тест-пилоты французской конюшни Сакон Ямамото и Ромен Грожан будут развлекать зрителей на кольце длиной в 1,8 км, проложенном по центральным улицам Киева. «С радостью посещу это мероприятие, так как я никогда прежде не был на Украине. Думаю, атмосфера будет потрясающей. Постараюсь сделать так, чтобы публика запомнила этот день надолго, ведь в Киеве не проходит Гран-при», – цитирует Грожана СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на PitPass.