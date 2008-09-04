Бокс. Маскаев: Буду боксировать, пока сил хватит

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 39-летний россиянин Олег Маскаев, который 6 сентября на Красной площади в Москве проведет поединок против американца Роберта Хоукинса, заявил, что не собирается выходить на ринг «чтобы получать». «Бокс для каждого профессионала, как и для меня, – жизнь, то есть я живу им. Я люблю бокс, и самое главное, что когда ты занимаешься боксом, когда это твоя работа, то ты должен за себя переживать. Постоянно поддерживать форму, режим. Когда я не боксирую на ринге и нахожусь на отдыхе, то без дела не сижу. Постоянно бегаю и делаю разные физические упражнения. Понимаю, что так мне будет легче войти в форму, готовясь к следующему поединку. Самое главное – это здоровье. Спортсмен должен следить за собой и за своим здоровьем, беспокоиться о нем. Мое физическое состояние – это мой настрой на жизнь. Я думаю, что когда заброшу бокс, то «заплыву» мгновенно. Вес поднимается моментально, и я, естественно, не заинтересован в этом. Поэтому буду продолжать боксировать до тех пор, пока хватит сил. Но это не означает, что Маскаев будет до старости драться и будет получать по голове постоянно, и постоянно будет выходить, чтоб получать. Если это произойдет, то я сразу уйду в сторону. Если мои физические данные и технические данные не позволят мне одерживать победы, то только в этот момент я смогу спокойно уйти», – цитирует Маскаева «Советский спорт».