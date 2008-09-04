Белорусские олимпийцы отрицают факт употребления допинга

Представитель Федерации легкой атлетики Белоруссии Анастасия Маринина заявила, что метатели молота Вадим Девятовский и Иван Тихон, ставшие призерами пекинской Олимпиады, отрицают факт употребления запрещенных веществ, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. 3 сентября стало известно, что допинг-пробы Девятовского и Тихона дали положительный результат. Анализы были взяты у спортсменов 17 августа, сразу после финала олимпийского турнира по метанию молота, в котором Девятовский завоевал серебряную награду, а Тихон - бронзовую медаль. Тест показал, что у обоих спортсменов повышен уровень тестостерона. Маринина отметила, что повышенный уровень тестостерона в организме спортсменов не говорит о том, что они употребляли запрещенные препараты. Она подчеркнула, что количество этого гормона зависит от индивидуальных особенностей организма атлетов. Кроме того, Маринина сообщила, что данные, полученные в результате анализов, в национальную федерацию не поступили. "Мы не получили никаких документов или уведомлений, касающихся допинг-проб Девятовского и Тихона", - подчеркнула она. Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Эммануэль Моро сообщил, что решение о том, какие санкции будут применены к метателям молота, примет дисциплинарная комиссия комитета. В том случае, если Девятовского и Тихона признают виновными в употреблении допинга, спортсмены будут дисквалифицированы и лишены завоеванных медалей. Таким образом, серебро Девятовского достанется Кристиану Паршу из Венгрии, показавшему в олимпийском финале четвертый результат. Бронзовая награда, выигранная Тихоном, перейдет к японскому молотобойцу Койи Мурофуси. Мурофуси уже становился обладателем награды, которой лишили пойманного на допинге спортсмена. На афинской Олимпиаде 2004 года олимпийский чемпион венгр Адриан Аннус был пойман на допинге, и его золотая медаль досталась японцу. Сам Мурофуси заявил, что не будет давать никаких комментариев до тех пор, пока чиновники МОК официально не объявят его обладателем медали Игр-2008. Глава олимпийской делегации Японии Томиаки Фукуда отметил, что испытывает смешанные чувства в связи с произошедшим: "Если медаль достанется сборной Японии, мы будем рады. Однако не очень приятно получать ее таким образом".