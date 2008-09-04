«Манчестер Сити» предлагает за Буффона 85 млн. евро

Клуб английской премьер-лиги "Манчестер Сити" попытается приобрести вратаря сборной Италии и "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона за 70 миллионов фунтов стерлингов (86 миллионов евро). Такое предложение намерена сделать арабская компания ADUG, в начале этой недели ставшая владельцем "Манчестер Сити", сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. По словам члена совета директоров ADUG Сулеймана Аль-Фахима, компания ставит задачу сделать английскую команду "самой сильной". Аль-Фахим считает, что для достижения этой цели клуб должен приобретать сильнейших футболистов мира. Как отмечает Goal.com со ссылкой на издание Leggo, продажа Буффона не входит в планы "Ювентуса", но учитывая размер предложенной за вратаря суммы, его переход в "Манчестер Сити" возможен. 30-летний Джанлуиджи Буффон выступает за "Ювентус" с 2001 года. Семь лет назад туринский клуб купил голкипера у "Пармы" за 40 миллионов евро, и Буффон до сих пор остается самым дорогостоящим вратарем в истории футбола.