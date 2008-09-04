Гусин: Договорные матчи на чемпионате мира – это бред

Босс ФИФА Зепп Блаттер заявил, что обвинения в договорных матчах на чемпионате мира-2006, которые прозвучали от Деклана Хилла, не имеют под собой основания. Напомним, канадский журналист выпустил книгу "Договорняк", где говорится о возможных договорных результатах в четырех матчах ЧМ, включая Украина - Италия. Блаттер: "Я скажу - это невозможно! Три из этих четырех матчей, были матчами плей-офф. Чемпионат мира по футболу - самое большое соревнование на планете, больше Олимпиады, здесь никто не хочет проигрывать. Хилл сам уже сказал, что сделал лишь предположение, фактов у него нет. Дутая история!" Тем не менее Федерация футбола Ганы, чью сборную Хилл подозревал в сдаче двух игр, собирается подать на него в суд. А также на издателей книги и немецкий журнал Spiegel, который сделал эту историю общеизвестной. Представитель Федерации футбола Украины Сергей Васильев сообщил, что ФФУ как-то реагировать на заявления Деклана Хилла не собирается, а в интервью «Сегодня», экс-игрок сборной Украины Андрей Гусин труд Хилла назвал бредом: "Я не хочу его оправдывать. Видно, он был не очень популярен и таким образом захотел сделать себе рекламу. Соответственно, подобрал топовые команды - Украину, Италию, Бразилию. Не от большого ума. Это бред. Не стоит даже эту тему раздувать".