Самаранч поблагодарил Бубку и украинских олимпийцев

Почетный Президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч направил письмо на имя президента НОК Украины Сергея Бубки, в котором поблагодарил за чудесное представление команды Национальной сборной Украины на Олимпийских играх в Пекине. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК. «Олимпийские игры – действительно стали незабываемым и ярким явлением в жизни каждого человека на планете. Я рад, что Украина достойно презентовала себя всему мировому сообществу на пекинских аренах. Так держать и дальше», - подчеркнул Самаранч.