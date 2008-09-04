Вилья: Никогда не поступил бы так, как Робиньо

Нападающий испанской «Валенсии» Давид Вилья после заключения нового пятилетнего контракта со своим клубом отверг предложения, которые поступили ему как от «Реала», так и от «Манчестер Сити». «Я бы никогда не поступил по отношению к своей команде так, как Робиньо, потому что очень благодарен клубу за все, что он для меня сделал. Не хочу критиковать Робиньо, потому что не знаю всех обстоятельств ситуации, в которой он оказался, но я бы на его месте повел себя по-другому. Несмотря на множество предложений, никогда не просил «Валенсию» отпустить меня, потому что отлично себя чувствую в этом клубе, всем доволен и предоставляю руководству команды решать все трансферные вопросы, не вмешиваясь в них», – цитирует лучшего бомбардира чемпионата Европы СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на испанское издание AS.