Теннис. Россияне «провалились» на «челленджере» в Украине

Завершился первый круг на турнире ATP серии "челленджер" в украинских Черкассах. Все российские теннисисты проиграли в первом раунде в одиночном разряде. Теймураз Габашвили, получивший первый номер посева, уступил местному теннисисту Илье Марченко - 6:3, 6:7 (6:8), 1:6. Другой сеяный россиянин, Михаил Елгин, проиграл словенцу Блажу Кавчичу - 4:6, 4:6. Бельгиец Оливье Пасьенс (7) оказался сильнее Артёма Ситака - 6:3, 6:2. Денис Истомин (4), представляющий Узбекистан, выбил из розыгрыша Дениса Мацукевича - 6:1, 6:1. Немец Даниэл Брандс (8) переиграл Павла Чехова - 7:6 (8:6), 6:0. Еще один россиянин, Константин Кравчук, потерпел поражение от итальянца Маттека Маррая - 3:6. 6:3, 0:6.