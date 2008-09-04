Бокс. В Киеве состоится турнир «Tiger Boxing»

27 сентября в Киеве состоится турнир по профессиональному боксу «Tiger Boxing». Его проводит компания братьев Кличко K2 East Promotion, передает «СПОРТглавред». Гвоздем программы яркого боксерского вечера станет поединок, в котором украинец Макс Бурсак будет защищать свой титул чемпиона мира среди молодежи по версии IBF в среднем весе (до 72, 574 кг). Его соперником будет боксер из Аргентины. Напомним, что в послужном списке Бурсака на профи-ринге 15 побед и ни одного поражения. Во втором титульном бою 27 сентября на ринг выйдет грузинский средневес – Интерконтинентальный чемпион по версии WBA Автандил Хурцидзе по прозвищу «Торнадо». Сегодня прошла пресс-конференция, посвященная турниру «Tiger Boxing». В ходе ее руководителям K2 East Promotion были заданы вопросы, один из которых, в частности, касался конфликта, который якобы возник между Виталием Кличко и олимпийским чемпионом Пекина Василием Ломаченко (об этом сообщали различные издания). По этому поводу Генеральный директор K2 East Promotion Александр Красюк сказал: «Никакого конфликта не было вовсе. А предыстория такова… Василию Ломаченко и его отцу и тренеру позвонил Виталий Кличко и пригласил на свой бой с Сэмюэлем Питером, который пройдет в октябре в Германии. Ломаченко поблагодарили его, но отказались. На том основании, что Василий усиленно готовится к предстоящему чемпионату Европы и не может пропустить ни одного дня без тренировок. Вот, собственно, и все. Но этот эпизод почему-то раздули до уровня конфликта.»