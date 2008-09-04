Хоккей. Ягр стремится стать лицом КХЛ

Нападающий «Авангарда» Яромир Ягр признал, что его команда по праву уступила вчера казанскому «Ак Барсу»(2:4). «Игра прошла не совсем удачно для нашей команды. Но это уже случилось. Это хоккей. Мы должны были забивать, чтобы изменить ход событий, что-то делать, чтобы не уступать им. «Ак Барс» выглядел неплохо как команда, очень хорошо разыграл большинство. Для начала нужно побеждать, быть первым в своей команде, а только потом игрок может стать лицом КХЛ», – приводит слова Ягра СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на 4-период.