Пеле восторгается «Порту»

Полузащитник Пеле, перешедший из миланского «Интера» в стан чемпионов Португалии в результате своеобразного обмена в который также был вовлечен Риккардо Куарежма, заявил, что перешел из одной великой команды в другую, сообщает «Спорт.com.ua». Он также отметил, что всегда был поклонником «Порту» и с радостью воспринял возможность вернуться на родину и проявить себя в клубе, который будет соперником наших киевских динамовцев на групповом этапе Лиги Чемпионов. Витор Уго Гомеш Пакош, или Пеле, был приобретен «Интером» в августе 2007 года после отличного выступления в составе юниорской сборной Португалии на чемпионате мира U-20 и серии впечатляющих матчей в первенстве за клуб «Витория Гимараеш». В декабре того же года он уже несколько раз выходил на замены в черно-синей футболке интеристов в Серии «А», а в Кубке Италии вышел в старте в игре против «Ювентуса». По мнению футбольных специалистов в Италии, Пеле является одним из самых талантливых полузащитников в Европе, и еще не известно, кто больше выиграл в этом сезоне от случившегося обмена. «Порту», получивший блестящего технаря для игр в чемпионате и чемпионской лиге, или «Интер», купивший за огромные деньги неуравновешенного Куарежму.