«Спартак» почти купил Бенюана

Московский «Спартак» мог пополнить хавбек «Ливерпуля» и сборной Израиля Йосси Бенаюн. Талантливый игрок настолько заинтересовал москвичей, что они готовы были прилично раскошелиться. Как сообщает издание «Маарив», в последние дни перед закрытием трансферного окна в Европе, генеральный директор «Спартака» Валерий Карпин предпринял попытку купить Бенаюна. Переговоры с «Ливерпулем» велись в серьезной спешке и москвичи были готовы на серьезные затраты. Бенаюну предлагался контракт на 4 года с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю (миллион долларов в месяц). Сразу Йосси мог получить подъемные в 5 миллионов евро, ну а в целом получал бы в России примерно в два раза больше, чем в Англии, сообщает «Спорт.com.ua». Как сообщает «Маарив», сам Бенаюн хотел перейти в «Спартак», ибо в «Ливерпуле» не имеет постоянного места в основе и его это удручает. Однако вето на переход наложил тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес, который и до этого не хотел продавать Бенаюна, которым интересовались «Рома», «Аякс» и другие европейские клубы. Впрочем, «Спартак» собирается вернуться к этому разговору зимой и все же приобрести одного из лидеров израильской сборной.