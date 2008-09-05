«Аякс» не продаст Хунтелара

Руководство голландского «Аякса» заявило, что никогда не продаст нападающего команды Класа-Яна Хунтелара, даже несмотря на внушительные предложения со стороны других клубов. «Наша политика проста – мы хотим оставить Хунтелара в команде, потому что он лидер и капитан, - приводит слова технического директора «Аякса» Данни Блинда «Газета.Ru». – Мы действительно получили несколько выгодных предложений для него, но точно не собираемся продавать игрока такого уровня. К тому же нас не поймут болельщики».