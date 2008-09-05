«Манчестер Сити» предлагает за Буффона 60 млн

Главный тренер «Манчестер Сити» Марк Хьюз рассказал о своих планах дальнейшего усиления команды. Для этого клуб собирается приобрести голкипера сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона за £60 млн. «У нас сейчас настало замечательное время. Я пришел в этот клуб с намерением выиграть и добиваться побед вместе с командой. Сейчас у нас есть возможность приобретать хороших игроков, чтобы достичь нашей цели и я этому очень рад. Думаю, что в январе у нас всех будет удивительное время», – приводит слова наставника «Газета.Ru».