Макинрой назвал состав сборной США

Полуфинал Кубка Дэвиса Испания – США состоится на грунтовых кортах мадридского Plaza de Toros Las Ventas 19-21 сентября. За две недели до матча капитан действующего обладателя Кубка Дэвиса сборной США Патрик Макинрой обнародовал имена теннисистов, которым предстоит защищать честь страны в полуфинале нынешнего розыгрыша Davis Cup против команды Испании, передает «Советский спорт». Неожиданностей не произошло, состав американцев не изменился. Вновь за 32-кратного обладателя «Серебряной Салатницы» сборную США в Мадриде выступят 8-я ракетка мира Энди Роддик, 9-й в рейтинге Джеймс Блейк и сильнейшая пара мужского тенниса Боб и Майк Брайан, которые сегодня разыграют мужской парный финал на US Open с интернациональным дуэтом Длухи/Паес.