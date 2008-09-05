Олофссон вернулась в биатлон

Олимпийская чемпионка из Швеции Анна-Карин Олофссон решила вернутся в большой спорт после рождения ребенка. Последний раз она выходила на лыжню в феврале – на домашнем этапе Кубка мира в Остерсунде. Результат был показан невыдающийся, что связывали с тем, что Анна-Карин находилась на четвертом месяце беременности, передает «Советский спорт». В мае Олофссон вышла замуж за канадского конькобежца Томаса Зидека, а в конце июня родила сына, которого назвали Лайам. По прошествии двух месяцев после родов Анна-Карин начала тренировки и заявила о своем намерении вернуться на трассы Кубка мира.