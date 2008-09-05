Адвокат: Я жалею, что Черчесов ушел

Главный тренер питерского «Зенита» Дик Адвокат выразил неудовлетворение в связи с отсутствием прогресса футбольной инфраструктуры в России и конкретно в питерском клубе, сообщает «Советский спорт». «Качество игры в премьер-лиге по сравнению с тем, когда я только приехал, улучшилось. А что касается стадионов и инфраструктуры, то прогресса не замечаю. Два с половиной года назад мне говорили, что у «Зенита» через год будет новая база, а через три — стадион. Я, конечно, расстроен тем, что эти планы не выполняются. Но, уверен, подобные проблемы есть не только в «Зените». Хотя у нас столько болельщиков в городе и такие хорошие спонсор и сама команда, что мы должны получать лучшее из лучшего. Впрочем, я все равно надеюсь, что обещанное будет сделано». Голландский специалист, под руководством которого «Зенит» завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы, также прокомментировал тренерские перестановки в стане главных соперников по чемпионату России – «Спартака» и ЦСКА. «Всегда немного жаль, когда уходят такие люди, - сказал Адвокат, - Газзаев очень хорошо делал свою работу в армейском клубе. Он отличный тренер. Но бывает, приходит момент, когда наступает застой: ты как тренер не можешь дать команде ничего нового, и она не может ничего дать тебе. Значит, пора уступать место новому наставнику. Обычно это происходит раз в 4–5 лет. При этом я считаю, что и Газзаев, и Черчесов должны оставаться в России. Для страны намного лучше, чтобы опытные люди не уезжали. А вот молодым тренерам действительно стоит отправляться за границу».