Карташова не примет участия в чемпионате мира

Серебряный призер Олимпиады-2008 в весовой категории до 63 кг россиянка Алена Карташова не выступит на чемпионате мира-2008, который пройдет в Токио с 11 по 13 октября, информирует «Весь спорт». Сама спортсменка заявила, что после Игр ей сложно будет снова выйти на пик формы. "Почти все время, прошедшее после Пекина, я провела на торжественных приемах в честь олимпийцев, - сказала Карташова. - Это и встреча российских борцов с председателем Попечительского совета Федерации спортивной борьбы России Сулейманом Керимовым, и олимпийский бал для московских участников Игр-2008, на котором присутствовал Юрий Лужков, и, конечно же, торжественный прием в Кремле у президента России Дмитрия Медведева. Везде нас поздравляли, и обещали солидные призовые. В моих ближайших планах значится отпуск. На днях поеду отдыхать в Грецию. Чемпионат мира в октябре? Его я точно пропущу. Вся моя подготовка в этом сезоне была спланирована так, чтобы выйти на пик формы к Олимпиаде-2008, и серебро Пекина свидетельствует о том, что мы с тренером Томасом Барбой не ошиблись в расчетах. Чемпионат мира по борьбе среди женщин пройдет уже в первой половине октября, и вновь набрать физические кондиции за такой короткий промежуток времени практически нереально. Тренироваться на ковре начну ближе к ноябрю, чтобы быть готовой к январскому турниру памяти Ивана Ярыгина".