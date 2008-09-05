«Ванкувер» выведет из обращения 16-й номер

Тревор Линден будет последним в истории "Ванкувера" хоккеистом, выходившем на площадку под 16-м номером. Руководство команды объявило о том, что 17 декабря перед домашней встречей с "Эдмонтоном" пройдет торжественная церемония изъятия из обращения и поднятия под своды General Motors Place игрового свитера Линдена, который был капитаном команды семь лет. 38-летний хоккеист завершил карьеру этим летом после 20 сезонов и 1 382 матчей за "Монреаль", "Айлендерс" и "Вашингтон". В составе "Кэнакс" центрфорвард выходил на площадку 1 140 раз (рекорд команды), забросил 318 шайб и отдал 733 передачи, отмечает «Спорт Экспресс».