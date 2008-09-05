Дэйли: Соглашения с КХЛ не нарушали

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли прокомментировал АР подписание "Лос-Анджелесом" и утверждение лигой трехлетних контрактов с защитником Вячеславом Войновым и форвардом Андреем Локтионовым. Оба хоккеиста имеют действующие договора с "Трактором" и "Локомотивом", а, следовательно, действия "Кингз" и НХЛ нарушают соглашение, которое было достигнуто между лигами на встрече в Цюрихе, передает «Спорт Экспресс». "Договора Войнова и Локтионовы были утверждены НХЛ только после того, как мы убедились в том, что они свободны от контрактных обязательств перед другими клубами, - заявил Дэйли. - Мы не нарушаем условия достигнутого с КХЛ соглашения и продолжаем следовать политике лиги, которая говорит о том, что мы уважаем чужие контракты".