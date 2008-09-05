Фанаты «Ньюкасла» недовольны уходом Кигана

Болельщики "Ньюкасла" выразили недовольство тем, что руководство клуба позволило главному тренеру Кевину Кигану уйти в отставку, информирует «Спорт Экспресс». "Из ныне живущих людей Киган является самым важным человеком в истории клуба", - сказал редактор журнала болельщиков "сорок" Стив Рэйт. Вчера около 200 фанатов "Ньюкасла" собралось перед стадионом команды, призывая наставника не покидать свой пост. Представители клуба, в свою очередь, утверждают, что Киган ушел по собственному желанию. В заявлении пресс-службы говорится, что "руководство команды очень огорчено решением главного тренера".