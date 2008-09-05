Фанатам «Наполи» запрещено быть на гостевых матчах

Правительство Италии не будет проявлять никакой толерантности к болельщикам "Наполи", которые после матча с "Ромой" (1:1) учинили беспорядки на железнодорожной станции и разгромили поезд, причинив ущерб на 500 000 евро. Теперь поклонникам неаполитанцев запрещено посещать выездные игры своего клуба до конца сезона. "Мы не проявим никакой терпимости по отношению к тем, кто совершает противоправные акты, особенно в составе группы, - приводит Reuters слова премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. - Не думаю, что стоит дисквалифицировать домашний стадион "Наполи". Прямой вины клуба в этом инциденте нет".