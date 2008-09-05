Алонсо: Трасса в Спа – моя любимая

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо отметил, что предстоящий "Гран-при Бельгии" пройдет на его любимом автодроме Спа-Франкошам, и заявил, что решение о месте продолжения карьеры примет в ближайшие недели. "Очень скоро я обнародую свое решение о том, что буду делать в следующем сезоне, но это точно не вопрос ближайших дней. По крайней мере, на следующей неделе в Монце ничего нового вы от меня не услышите", - приводит Reuters слова пилота "Рено", которого сватают в "Феррари" и "Хонду". "В Спа я одержал свою первую победу в "Формуле-3000", которая, возможно, дала определенный старт моей карьере. Это одна из лучших трасс чемпионата, я могу назвать ее любимой. Если мы сумеем правильно подготовиться к "Гран-при Бельгии", то сможет добиться здесь приемлемого результата", - подытожил Алонсо.