Суперкубок УЕФА может стать частым гостем «Лужников»

Генеральный директор Российского футбольного союза Алексей Сорокин рассказал, что с 2011 года место проведения матчей за Суперкубок УЕФА может сменить прописку. Традиционный для этих встреч стадион "Луи II" в Монако заменят московские "Лужники". "Мы уже пытались обсуждать с УЕФА вопрос о регулярном проведении матчей за Суперкубок в Москве, - сказал Сорокин в интервью «Советский спорт». - Но, к сожалению, контракт с Монако истекает лишь в 2010 году. Так что еще два Суперкубка пройдут на Лазурном берегу. Но разговор с УЕФА по этому поводу мы обязательно продолжим. Уже понятно, что стадион в Монако вместимостью 18 тысяч маловат для столь яркого и интересного матча. Матчи за Суперкубок Европы проводятся между обладателями Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. До 1998 года команды выявляли победителя по сумме двух встреч (дома и на выезде). 10 лет назад было принято решение изменить формат. Теперь победитель определяется в одном поединке, который проходит в последнюю пятницу августа в Монако.