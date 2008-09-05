Побеждать на Олимпиаде китайцам помогали высокие технологии

Технологические разработки китайских ученых помогали сборной Китая выигрывать медали на Олимпиаде-2008, заявил в Пекине в четверг глава института исследования искусственного интеллекта Китайской академии наук Мэй Тао. На Олимпиаде-2008, которая прошла в Пекине с 8 по 24 августа, сборная Китая завоевала 51 золотую награду, значительно опередив США (36 медалей высшего достоинства) и Россию (23). "Наши исследования были нацелены на то, чтобы помочь спортсменам в достижении необходимых результатов", - сообщил сотрудник Академии наук КНР. По его словам, на протяжении многих лет специалисты вели работу над разработкой различных программ и механизмов, нацеленных на то, чтобы помочь спортсменам на пути к их достижениям. Прежде всего, сообщил Мэй Тао, ученые имеют непосредственное отношение к китайским медалям, полученным в таких видах, как гребля и регата. "Мы работали над тем, чтобы на основании выводов, полученных от анализа движения роботов, принести пользу спортсменам сборной", - рассказал он, отвечая на вопрос «РИА«Новости». В частности, ученые предлагали спортсменам работать с трехмерными симуляторами движения спортсменов. Эти разработки значительно помогли китайским гребцам, прыгунам в воду, гимнастам и прыгунам на батуте. В легкой атлетике китайцы использовали так называемые "цифровые кроссовки". "Награды, завоеванные командой в легкой атлетике, тоже можно считать прорывом", - заявил Мэй Тао, имея в виду, в первую очередь, бронзу в женском марафоне. По его словам, изначально эта разработка предназначалась для ходоков, которым правилами запрещен одновременный отрыв обеих ступней от поверхности земли. Скорость, с которой движутся спортсмены, не всегда предоставляет возможность определить момент отрыва обеих ног от земли, поэтому применение цифровых технологий оказалось очень уместным. Поскольку разработка оказалась "очень успешной, было принято решение о применении "чудо-кроссовок" для тренировок участников марафона и других видов спорта". Цифровые технологии применялись Китаем также для тренировок спортсменов в таких видах, как метание ядра, диска и молота. В метании молота Венксю Чжан стала бронзовым призером Олимпиады. Сотрудник академии наук КНР подчеркнул, что все разработки, которые применялись для подготовки олимпийской сборной, велись китайскими учеными самостоятельно. "Подобное оборудование нельзя купить за рубежом, снаряжение не каждой страны подойдет китайским спортсменам, поэтому мы все делали сами", - сказал он. Значительный отрыв сборной Китая от других участников Олимпиады уже во время Игр породил множество догадок о происхождении китайских побед. Специалисты и наблюдатели отмечали несколько факторов: от жесткой тренировочной дисциплины и наследия традиционной китайской медицины до "домашнего судейства".