Вратарь «Днепра» забил гол с 80 метров

Ну и неделька выдалась в украинском первенстве - сразу два курьезных мяча! В первой лиге футболист "Крымтеплицы" Роман Войнаровский отличился уже на 4-й (!) секунде встречи, а в поединке второй лиги группы "А" между командами "Еднисть" (Плиски) и "Днепр" (Черкассы) в составе гостей результативный удар нанес голкипер Евгений Дейнеко. О том, при каких обстоятельствах голкипер может занести свою фамилию в графу бомбардиров, а также о ближайших перспективах 22-летний кипер любезно рассказал журналисту "КОМАНДЫ", передает Террикон. - Кроме того, что гол в ворота плисковской "Едности" был редким по красоте и курьезности, он стал еще и победным. Напомните, как же вы распечатали "рамку" визави по амплуа? - Минуте на 15-й хозяева поля провели атаку, в ходе которой последовала продольная передача. Я решил подстраховать защитников и нейтрализовать пас: принял мяч на грудь и, не дав ему опуститься, вынес вперед. Признаться, бил на своего нападающего за спину защитникам. Мяч ударился о землю и, перелетев через вратаря соперника, оказался в сетке. Так счет стал 0:1 в нашу пользу. - Пущенный "выстрел", судя по всему, преодолел расстояние, более чем приличное? - Пробивал метров с двух-трех от линии нашей штрафной площади, а это приблизительно 80 метров. - Погодные условия благоприятствовали чудо-голу? - Во время матча лил дождь, а также дул сильный ветер, который и помог мне отличиться. - Можете навскидку вспомнить, кто из голкиперов последний раз забивал с игры? - Пожалуй, с ходу имен не назову. Видел нарезки курьезных моментов, когда забивались подобные мячи, но кто, кому и в каких чемпионатах, не знаю. - Ваш гол перекрыл достижение черкасского футбола, а именно... вашего отца (Анатолий Дейнеко в 1991 году в рамках первенства СССР реализовал одиннадцатиметровый. - Прим.авт.). Это у вас семейная традиция? - (Смеется). Трудно сказать. Ажиотажа вокруг моего мяча в ворота "Едности" как такового в коллективе нет. Было много поздравлений от партнеров по команде, а также от отца - он работает в тренерском штабе черкасского "Днепра". Но мы уже забыли о последнем матче и готовимся к следующему. - Кстати, какие задачи стоят перед коллективом? - Руководство и футболисты поставили перед собой задачу вернуться в первую лигу. Хотим выполнить задание уже в нынешнем сезоне. - А какая главная футбольная цель у вратаря-голеодора Евгения Дейнеко? - Сначала повыситься в классе, а затем пробиться в высшую лигу, где, признаться, очень хотелось бы поиграть.